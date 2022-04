Es un fallo injusto, en el que ganó la delincuencia: Luis Alfredo Ramos

El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Luis Alfredo Ramos, se pronunció en su cuenta de twitter frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que en segunda instancia dejó en firme la condena a 8 años de cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado.

El político publicó en la red social un pequeño comunicado de prensa en el que calificó la decisión como “un fallo injusto en el que ganó la delincuencia” y que además recibió la noticia con dolor e indignación.

Pese a que al fallo de la corte no le procede recurso alguno, el señor Ramos en el escrito también asegura que seguirá luchando por su inocencia tanto en Colombia como a nivel internacional.

Lea también:

“Sin prueba alguna y basándose en testimonios de reconocidos falsos testigos, se concluye que se me condena por ser quien soy y no por mis actos. He padecido, junto a mi familia, la persecución y la infamia durante los últimos doce años”, recalcó.

Finalmente dijo que ésta situación no ha terminado y agradeció a las personas por las manifestaciones de cariño que le han expresado luego de conocida la noticia.