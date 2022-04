El municipio turístico de Salento, sin hospital por cierre de servicios

Cada vez es más crítica la situación del hospital San Vicente de Paúl del municipio padre del departamento en el que la falta de gerencia y las condiciones de infraestructura originaron el cierre de consulta externa y urgencias. La secretaria de salud, Yenny Trujillo, dio a conocer que tras una inspección con relación a su personal y disponibilidad de insumos encontraron falencias que determinaron el cierre temporal del centro asistencial.

En las últimas horas se realizó una protesta en las principales vías del municipio por la crisis del hospital y tras el hecho hubo reunión entre la alcaldía y lideres ciudadanos. Gloria Ospina, afirmó que no hubo solución especifica por parte de la alcaldía ante la gravedad de la situación. Aseguró que la alcaldía no definió nada lo que preocupa porque no hay un plan de acción.

Por su parte el concejal del municipio, Jaime Arias, fue claro que la situación se salió de control por lo que no hay voluntad administrativa para intervenir estableciendo las soluciones efectivas. Evidenció que desde hace más de cinco meses están acumulando residuos hospitalarios generando un riesgo en salubridad pública. Advirtió que las autoridades del departamento no apoyan lo que origina el cierre total.

El diputado Luis Carlos Serna, mencionó que la peor decisión que puede tomar la administración departamental es cerrar el centro asistencial porque afecta directamente a los usuarios y visitantes. Relató que es inconcebible que a un municipio icono turístico no cuente con un hospital en idóneas condiciones por lo que advirtió que no es nada seguro.

La alcaldesa de Salento, Beatriz Díaz, indicó que fue toda una sorpresa la visita de la Gobernación del Quindío y la determinación del cierre de urgencias dejando habilitado solo el servicio de ambulancia. Destacó que trabajará de la mano con la secretaría de salud para analizar las soluciones con el fin de no perjudicar a los usuarios.

Vale anotar que municipios como Buenavista y Pijao también están en crisis por la falta de recursos para el funcionamiento correspondiente.