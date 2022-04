Dau debe retractarse por falso señalamiento: funcionaria de la Contraloría

Frente a los señalamientos a través de los medios de comunicación realizados por parte del mandatario cartagenero William Dau, la Directora Técnica de Auditoria Fiscal, Icelia Newman Hurtado, rechazó las acusaciones y aseguró que su desempeño laboral siempre ha estado en el marco de la ley.

Newman calificó como injuriosas las afirmaciones del alcalde, y precisó que el cargo ocupado por ella no tiene ningún cuestionamiento. “Me parece una irresponsabilidad los señalamientos realizados por usted, en el sentido de atribuirme funciones que no me corresponden, además de ello no creo que conozca mi trayectoria como profesional donde me he desempeñado tanto en el sector público como el privado y jamás ningún órgano de control me ha iniciado proceso fiscal, penal o disciplinario; y le solicito que investigue antes de hacer cualquier acusación o señalamientos que atenten contra mi honra, buen nombre y el de mi familia. Dicho lo anterior, quedo a la espera de que realice la respectiva aclaración de sus declaraciones”, dijo la funcionaria

Al respecto, el jefe de gobierno no se ha pronunciado nuevamente.