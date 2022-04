Siguen filas y retrasos para pagar impuesto predial y vehicular en Bogotá

Nuevamente desde el CAD de la carrera 30 con calle 26 de Bogotá persisten los inconvenientes y las largas filas porque, según los usuarios, no está funcionando en su totalidad la plataforma para pagar el impuesto. Son muchos los inconvenientes que señalan, que se han presentado entre esos, que no carga la pagina, no existen facturas y no hay alguien en la fila que de información.

"He entrado varias veces y no ha sido posible, los pasos para mí son muy complicados y no hay ayuda...tengo la cita en 10 minutos y sigo en la fila delante mío hay como 50 personas, obvio voy a llegar tarde... ingreso a la página y dice que ya pagué la factura pero yo no he pagado nada... la fila es siempre la misma no hay ayuda y las personas que se suponen tienen que dar buena información no la han dado", dijeron.

Desde la Secretaria de Hacienda señalan que hay nuevos mecanismos para pagar estas facturas, según ellos solo digitalizando la cédula del propietario y el CHIP del predio en un botón dispuesto en el portal web de la Secretaría Distrital de Hacienda www.haciendabogota.gov.co, es decir, sin necesidad de ingresar a la Oficina Virtual y los contribuyentes de los estratos 1 y 2, de zonas rurales y los adultos mayores de estrato 3 empezarán a recibir esta semana las facturas físicas del impuesto Predial.