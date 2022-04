Cucuteño fue capturado en Rusia presuntamente por Fake News

La guerra que se mantiene Ucrania y Rusia ha afectado a una familia en la ciudad de Cúcuta, al ser capturado en las últimas horas un hombre que está siendo acusado por el gobierno ruso por distribuir presuntamente Fake News o noticias falsas sobre el gobierno ucraniano.

Se trata de Alberto Enrique Giraldo Saray el cual reside en este país desde hace 24 años atrás, y según las autoridades estaría difundiendo información falsa sobre este conflicto bélico.

Diana Bonilla, su hermana en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio éste se ha dedicado durante años al turismo y que ahora estaba con una empresa de repostería que no tiene nada que ver con esas acusaciones.

“Nosotros estamos pidiéndole al gobierno ruso que replanté sus acusaciones, el se encuentra desde el pasado domingo detenido y muy poco hemos podido hablar, nos hemos comunicado con su ex esposa pero de igual forma desde esta región del continente no hemos podido hacer nada, estamos esperando que esta ley que salió hace tan sólo 15 días no lo afecte y pueda el ser repatriados a Colombia”, dijo la hermana.

Lea además: Empresarios piden estrategias al estar Cúcuta en las más violentas



Según el gobierno ruso podría ser multado con $67,000 dólares o tener una pena de cárcel entre 5 a 10 años.