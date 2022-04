"Le tomé la foto, le di la espalda y despareció", mamá de Salomé Vargas

Es un misterio el paradero de Anny Salomé Vargas Soto, una niña de 7 años que desapareció en un balneario en Rionegro, Santander.

Según la mamá de la menor, Genny Soto, ella y su familia disfrutaban de un paseo en el balneario 'El Remanso' cuando en cuestión de segundos ocurrieron los hechos.

"Ella estaba con mi hermana, yo le tomo una foto y me volteo a entregarle el celular a mi mamá, en eso que le doy la espalda desapareció y no la volvimos a ver. Ya se hizo la búsqueda en la quebrada, en el monte, en todos lados pero no aparece", dijo la angustiada madre.

Aunque desconocen qué pudo pasar con la pequeña, ven poco probable que se hubiera ahogado y por el contrario, alertan de un posible rapto.

"Los dueños del balneario nos dijeron que una pareja pagó la entrada pero que no hicieron más, no se bañaron ni almorzaron y que no los volvieron a ver. El río es calmado, no hay corrientes es un pequeño pozo"; dijo Genny Soto.

Nicole Landínez, prima de la menor también habló en Caracol Radio, dijo que "la otra versión es que al balneario llegaron dos personas, un señor calvo, con otra muchacha, preguntaron si había almuerzo, y se dieron una vuelta por el balneario y se desaparecieron".



Sobre la búsqueda, el director de Gestión del Riesgo de Santander, César García, arumentó que ya están avanzando en los trabajos con los organismos de socorro del municipio de Rionegro.

Al tiempo, el gobernador, Mauricio Aguilar, informó que "Lamento la desaparición de Salomé mientras departía con su familia en balneario de Rionegro. Nuestra Policía de Santander está en la búsqueda de la menor desde que se conoció el hecho. Coordinamos con la Fuerza Pública y organismos de socorro para llevarla sana y salva a su casa",