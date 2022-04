Un importante número de pasajeros de Avianca quedaron varados en Ibagué

Molestos se encuentran los pasajeros de Avianca en Ibagué debido a que la aerolínea les canceló el vuelo entre la Capital del Tolima y Bogotá en varias oportunidades durante este viernes, al final de la jornada dejaron a un número importante sin la posibilidad de llegar a la Capital de la República

Según Gabriel Martínez, la aerolínea les anunció en primera instancia que existían algunos problemas para aterrizar en la ciudad por condiciones climáticas, luego que el avión se encontraba en reparación, pero al final les manifestaron que esta noche no tendrán solución.

La situación comenzó en la mañana, pero durante toda la jornada les fueron cambiando el itinerario hasta llegar a la decisión de cancelarlo ante la imposibilidad de cumplirle a un importante número de usuarios.

“Hay más de 120 pasajeros creo yo, Avianca es una pésima aerolínea, nos pospusieron el vuelo para el mediodía, luego para las cinco de la tarde, llegaron las siete de la noche y ahora que lo cancelan”, dijo Martínez.

Sumado al incumplimiento, los pasajeros han tenido que vivir un verdadero calvario debido a que en las instalaciones no hay disponible una cafetería o un restaurante.

“El Aeropuerto Perales de Ibagué pésimo, no tiene cafetería, hay personas que no hemos tomado agua, no hemos comido, Avianca no ha ofrecido absolutamente nada, somos más de 120 personas afectadas, iban para Bogotá con citas médicas, cuestiones de trabajo y negocios, todos afectados”

En un video publicado por uno de los afectados se escucha a una de las funcionarias de Avianca manifestarles a los usuarios que se programará el vuelo para las seis de la mañana del sábado, luego habrá otro dependiendo la disponibilidad.

“Se les dará el hotel, la compensación, la cena esta noche en uno de los hoteles que les vamos a brindar”, dijo la persona que representa a Avianca en la terminal aérea de Ibagué.