Concejales expulsaron del recinto a un secretario de la Alcaldía de Ibagué

Una sesión acalorada, pero sin profundidad en lo que tiene que ver con la problemática de las obras de la calle 103, así trascurrió la extensa sesión del Concejo de Ibagué la cual terminó con la orden de retiro del secretario de Infraestructura, Diego Herrán, porque los varios cabildantes aseguraron que el funcionario los agredió verbalmente.

La primera en reaccionar fue la concejal Linda Perdomo, quien manifestó que el funcionario tenía todos los insumos para aplicar la figura de moción de censura.

Herrán en varias oportunidades lanzó puyas a los cabildantes, incluso aseguró que algunos de los concejales se creían ingenieros cuando lo único que habían organizado era una cabalgata de caballitos de palo, haciendo clara alusión a Rubén Darío Correa.

Pero pese a que se lo advirtieron, el funcionario siguió contestando y atacando a los cabildantes, situación que no aguantó más el Concejo.

Incluso tuvo que intervenir el presidente Eduard Toro, pero ante la situación, también a Herrán se le acercó la secretaria de Salud, Johana Aranda, a quien se le escuchó claramente en el recinto decirle al funcionario “nos pueden pedir moción de censura, quédese callado más bien”.

Situación que desencadenó fuertes comentarios:

“Esto raya en la irresponsabilidad suya, respete la ciudad, no forme una contienda, si no quiere el cargo dígale al alcalde, Diego por favor prepárese políticamente, aquí no nos puede venir a faltar el respeto a los concejales, usted está envenenando a esta corporación”, sostuvo Miguel Bermúdez.

Al observar los ánimos acalorados, el presidente del Concejo, Edward Toro, pidió al secretario de Infraestructura, Diego Herrán, salir del recinto para evitar seguir con las confrontaciones y peleas, situación que es catalogada como una expulsión del recinto.

Pero la pelea continuó, al darle la palabra a Rubén Darío Correa, el concejal nuevamente se fue lanza enristre contra la administración municipal.

“Este individuo que se ha disfrazado de funcionario público, que nos ha faltado el respeto y a la comunidad, esto que ha ocurrido hoy con el funcionario que se ha salido de casillas, que este señor se rebaje y no tenga la gallardía y la decencia, personas más grandes y petulantes que usted he tenido que enfrentar, le exijo al presidente del Concejo que nos hagamos respetar”.