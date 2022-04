"Es difícil ver a mi hija destruida”: madre de policía que denunció abuso

En diálogo con Caracol Radio, Albis Saltarín, madre de la patrullera Dayanys Vanessa De Las Salas, quien denunció haber sido abusada por dos compañeros de la Policía en la ciudad de Bogotá, relató que los últimos días han sido los peores de su vida.

La familia, oriunda del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, asegura estar devastada por la depresión que padece la joven y hacen un llamado para que haya fuertes sanciones contra los responsables.

“No es justo que ella pase por este trauma, queremos que los culpables paguen lo que le hicieron a mi hija, ellos se ganaron la confianza para luego hacerle daño, no merecen ser policías”, expresó Saltarín.

La mujer añadió que su hija está “en un estado depresivo muy fuerte, no duerme, se le dan calmantes, no quiere comer, no se quiere bañar. Es difícil ver cómo mi hija está destruida moralmente por unos tipos que no merecen el perdón de Dios”.

La progenitora hizo un llamado a la Policía: “que, así como les entregué a mi hija con orgullo a la institución, aceleren las investigaciones, que me ayuden a que se haga justicia para que no les ocurra lo mismo a otras niñas”.

La joven patrullera había salido con dos compañeros el pasado 26 de marzo a una discoteca en el barrio Restrepo de la capital del país y supuestamente le habrían echado alguna sustancia en la bebida que hizo que perdiera el conocimiento.

Al día siguiente, según relató la progenitora, la joven despertó en su habitación desnuda y con señales de haber sido abusada sexualmente.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que los dos patrulleros señalados fueron aislados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.