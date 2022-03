Estos son los sitios donde se puede inscribir la cédula en Bucaramanga /

Según el Registrados de Santander, Adolfo Rafael Fernández, las 87 Registradurías que hay en el departamento trabajaran el sábado 26 y domingo 27 de marzo con el fin de atender el cierre de inscripción de cédulas para las elecciones de presidente y vicepresidente.

Sitios de inscripción cédulas son todas las Registradurias, adicionalmente se colocaron Kioscos en los Centros Comerciales de Bucaramanga como Acrópolis, Cacique, Omnicentro y la Quinta.

En estos puntos la atención es de 11:00 a.m. hasta las 6:00-p.m.

El proceso de inscripción de cédula vence el 29 de marzo de 2022

Cabe recordar que los ciudadanos que deben realizar la inscripción de su cédula para votar en estos comicios, son aquellos que cambiaron su lugar de residencia (barrio, ciudad, departamento o país).

También deben hacerlo las personas cuya cédula de ciudadanía fue expedida por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito, y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años, ya que estos ciudadanos actualmente no hacen parte del censo electoral.