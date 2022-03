“Bájese de esta mond#$%”: taxista arremetió contra pasajera en Cartagena

A través de un video que ha circulado en redes sociales una mujer denunció ser víctima de una agresión por parte de un taxista en Cartagena, quien le lanzó improperios y palabras soeces durante una fuerte discusión dentro del vehículo.

Según la usuaria, el enfrentamiento se habría dado porque el conductor no tenía vuelto para un billete de 50 mil pesos.

“Este señor está súper grosero y atrevido porque le tomé una foto a la placa del auto. Empezó a tratarme mal además porque le estoy pagando con un billete de 50 mil pesos. No le estoy pidiendo regalada la carrera, simplemente estoy con un billete de 50 y él está súper grosero, malgeniado y ofensivo. Señor, si usted es taxista debe tener vueltas, si solo tiene tres billetes de 50 debió haber cambiado hace mucho rato esos billetes”, aseguró la mujer en el video.

Tras los reclamos de la pasajera, el taxista le respondió fuertemente con vulgaridades obligándola a bajar del automotor. “Háblame, te bajas o me voy, y cómase un cerro de mon#$% y bájese de esta mon#$% enseguida hijuepu#$%. Me va a venir a huevonear malpari#$%, bájese de aquí, bájese de esta mon#$%. Me voy, me voy y la dejo aquí perrahijuep#$%, tu maldita madre, grábame hijuepu#$%”, manifestó el conductor.

Por medio de un comunicado, el Sindicato de Taxistas rechazó públicamente el mal comportamiento del conductor del vehículo de placas WGN 478. “Hacemos un llamado a todos los conductores de taxis de la ciudad, ser un ejemplo en la prestación de un excelente servicio a los usuarios, tener sentido de pertenencia por su profesión, buen comportamiento, tolerancia, y comprensión”, dice el pronunciamiento del gremio.