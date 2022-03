Michelle Obando: "No soy alias 'Simona' ni lidero ninguna primera línea"

La abogada y excandidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, Michelle Obando, ha sido señalada a través de redes sociales de ser alias “Simona” quien protagonizó el pasado domingo un ingreso abrupto a la Catedral Primada de Colombia mientras se llevaba a cabo una eucaristía.

Luego de dichos señalamientos Michelle Obando ha comenzado a recibir amenazas a través de las mismas redes sociales, identificándola como “vándala” y perteneciente a la llamada Primera Línea.

La abogada ha rechazado y argumentado que en ningún momento se trata de ella, inclusive cuando acontecían los hechos mencionados, ella permanecía en un recorrido por el departamento de Valle del Cauca.

“A partir del trino que borraron casi inmediatamente, comencé a recibir amenazas de personas que querían atentar contra mi vida, supuestamente por haber realizado ese acto, no soy “Simona”, no pertenezco a ninguna primera línea, soy una activista social y he venido haciendo una carrera social en el Valle”.

Comunicado / Michelle Obando

Considera que está en peligro su integridad y su buen nombre, más en un contexto de polarización política, hizo un comunicado para aclarar el supuesto mal entendido y advirtió que formulará la correspondiente denuncia por injuria:

Michelle Obando en su trabajo social y activista lidera una organización que se llama “Nuestra Causa” con la cual le apostó a una propuesta política y con la cual participó como mediadores en los conflictos del paro nacional en Cali, “sí defendemos el derecho a la protesta, si defendemos la juventud que sale y se moviliza porque vemos que es una juventud más comprometida con las decisiones de país”.

Para la denuncia están en el proceso de recoger y rastrear todas las cuentas desde las cuales recibió las amenazas.