"Delicado que afirmen que se debía capturar antes de elecciones", Fiscalía

Ante el Juzgado 55 con Función de Control de Garantías de Bogotá, continúan las audiencias preliminares en contra de 9 personas que integrarían una red de corrupción que estaría liderada por el senador Mario Castaño y en la que, al parecer, direccionaban contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos del orden nacional.

Al final de una de las diligencias, la Fiscalía General de la Nación, quien adelanta las investigaciones por este caso, le solicitó a un abogado que intervino en este tema que, presentara el respectivo soporte a una afirmación que calificó de gravedad.

"Es una manifestación que sí es muy puntual y tienen una gravedad. Es por eso que pido que envíe el correspondiente soporte. Y es que él utilizó la expresión, según nos dicen o según sabemos, debían capturar antes de las elecciones. Ahora, ¿por qué es relevante?, quiero que me mande el derecho de petición donde le respondieron eso, porque en este momento estamos bajo la presunción de buena fe, y además los abogados ya se están enterando de las cosas, pues obviamente por vías correctas; entonces quiero que nos aporte ese derecho de petición con la respectiva respuesta que afirmó esa situación, porque sí me parece delicado y quisiéramos saber qué dirección o qué autoridad en el interior de la Fiscalía le suministró esa información al doctor Dairon, ya que me parece importante que la conozcamos", expresó el funcionario judicial.

Este martes 22 de marzo, se podría ya definir la solicitud de medida de aseguramiento para las personas indiciadas por estos hechos.

