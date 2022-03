VIDEO: Comunidad sacó a presunto ladrón que quiso refugiarse en un conjunto

Una golpiza recibió un presunto ladrón que ingresó a un conjunto residencial del barrio La Joya para poder refugiarse de un grupo de personas que lo perseguía para hacer justicia por sus propios medios.

El hecho quedó grabado en un vídeo en donde los mismos habitantes del complejo residencial salieron de sus apartamentos para evitar que el hombre lograra su objetivo y además de golpearlo, entregarlo a las autoridades.

Lea aquí:

"No es del conjunto, él no es del edificio. Lo estaban buscando y por eso lo sacaron porque no es del edificio", dijo una de las habitantes del conjunto Refugio del Parque.

Vecinos del sector aseguran que el presunto asaltante venía huyendo de Alfonso López, barrio aledaño.