Los cinco representantes a la Cámara electos en Córdoba

Hubo renovación en la bancada de Córdoba en la Cámara de Representantes. Tres nuevos representantes fueron elegidos el domingo 13 de marzo, mientras que dos mantuvieron las curules alcanzadas en el periodo legislativo 2018-2022.

El Partido de La U logró la mayor votación del departamento, con 243.452 votos, que corresponden al 32,74% y se hizo con dos escaños.

Con el 97,94% de mesas informadas, Saray Robayo Bechara se llevó la mayor votación del departamento de Córdoba, con 115.944 sufragios. Esta misma colectividad también alcanzó una curul con Ana Paola García, quien obtuvo 53.957 votos.

El Partido Conservador alcanzó dos curules en la Cámara. La primera pertenece a Wadith Manzur Imbett, quien alcanzó 113.357 votos y se consolida como la de mayor respaldo en las urnas por los ‘azules’.

La segunda curul es para Nicolás Antonio Barguil Cubillos, quien logró 88.937 votos. El Partido Conservador logró sumar una curul en comparación con los comicios anteriores.

Andrés David Calle Aguas, del Partido Liberal, logró mantener su curul en la Cámara de Representantes, obteniendo la mayor votación de la lista liberal, con un total de 72.260 votos.

De los representantes que alcanzaron curules cuatro años atrás, Erasmo Zuleta, del Partido de La U, tomó la decisión de no seguir en el Parlamento colombiano y no postuló su nombre para el período 2022-20226. Jorge Enrique Burgos Lugo se ahogó y no aspiró Sara Piedrahita Lyons, a quien la Corte Suprema de Justicia investiga por presunto lavado de activos.