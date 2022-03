Masacre en zona rural de Cúcuta

Un dirigente comunal y tres civiles más son las víctimas de una nueva masacre en la zona rural del municipio de Cúcuta, en hechos que se presentaron sobre el corregimiento de Banco de Arena, en el sector de El Infierno.

Familiares de las víctimas le narraron a Caracol radio lo ocurrido "se generaron enfrentamientos entre los paracos y la guerrilla del Eln, en horas de la tarde un grupo de hombres bajaron en motocicletas y asesinaron a uno de los miembros de mi familia, y luego huyeron hacia Venezuela".

Y agregaron "luego se escucharon disparos, y con toda persona que se encontraban por el camino iban asesinando y matando. Iba un camión y mataron al conductor y al ayudante, mi familiar estaba afuera descansando, leyendo la biblia, lo asesinaron indiscriminadamente, como si nada, y luego mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal".

Así mismo señaló que "en total fueron cuatro personas, estamos todos con miedo, los que están en Venezuela pueden venir atacar, pero estamos hablando de civiles. Ellos extorsionan a todo el mundo, les cobran una mensualidad, es a diario que ocurre, desde que se están enfrentando esto se volvió muy grave".

Indicaron que "frente a lo ocurrido no se descarta que pueda la gente salir, desplazarse por la situación que se viene presentando. Mucha gente quiere salir de acá porque no pueden estar, no se puede trabajar porque se sale es a buscar la muerte".

"El ejército esta allá y no se ven, en la vereda llamada Puerto León ahí se resguardan los paracos, el ejército los ve y no actúa no hacen nada", expresaron con la tristeza de lo que está ocurriendo en esa zona epicentro de confrontaciones entre ilegales y que ha provocado de manera permanente desplazamientos.