Veedores en Cúcuta denuncian “viacrucis” para usuarios de Medimás

Desde las primeras horas del día miércoles se comenzaron a sentir los traumatismos para los pacientes de la EPS Medimás en la zona de frontera, los cuales no recibieron el servicio a pesar de tener programada las citas con anterioridad.

Esta situación se desencadenó por el anuncio de la Superintendencia de Salud de liquidar esta entidad, y tener que esperar los miles de usuarios a que se defina a cual EPS van a ser trasladados.

Nicolas Salazar de la fundación Provida, le dijo a Caracol Radio que esto ha sido un padecimiento en todas las entidades liquidadas.

“Estuvimos en la sede de Medimás verificando que le estaban diciendo a los usuarios y efectivamente les indican que la EPS está liquidada, por lo tanto tienen que esperar hasta el 14 de marzo, ingresar a la página de la Supersalud para ver a qué EPS fueron trasladados , estamos hablando de casi 400 mil usuarios en Norte de Santander y la verdad hay personas que no pueden interrumpir sus tratamientos, por ejemplo había una persona paciente de diálisis que solo tiene un riñón estaba llorando en las puestas de Medimas por qué si a a ella no le hacen el tratamiento pues el único riñón que tiene puede afectarse y morir, eso seguirá por que muchos que tienen citas van a recibir un no en el servicio al argumentar que no hay contrato con Medimas , y ahí deben mirar a ver donde los van a atender y comienza todo éste viacrucis de la muerte , éste viacrucis no es de Coomeva si no ahora de Medimás EPS”, dijo el veedor.

Reiteró que se deben garantizar los tratamientos prioritarios y vitales para los pacientes de alto riesgo.