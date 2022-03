Anuncian protesta para exigir reactivación de obras en CAP Los Cerros

El anuncio de la reactivación de obras en los CAP de Barú, Bayunca, El Pozón y Canapote, causó sorpresa en porque el mandatario no se refirió al futuro del centro asistencial que queda en el barrio Los Cerros.

Ante el silencio de la administración distrital al respecto pese a las protestas realizadas, los habitantes de Los Cerros y sectores aledaños como Altos de San Isidro, Chile y Paraguay aseguraron a través de Caracol Radio que se tomarán la avenida Crisanto Luque la próxima semana con una protesta para exigir la pronta reanudación de las obras.

"La verdad es preocupante porque no aparece el CAP de Los Cerros. Vamos a tener que tomar las vías de hecho como hicieron otros barrios. Cuando protestamos hace varios meses no se llegó a ningún acuerdo, parece que tomarse las vías principales de la ciudad es lo único que da resultado con esta administración. La incertidumbre es que no hay fecha de reactivación", manifestó Pedro Maza, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Chile.

Mientras la comunidad espera la reanudación, los vándalos siguen haciendo de las suyas en el predio donde está ubicado el CAP. "Los ladrones se han llevado las estructuras metálicas, en la noche llegan con destornilladores y llaves para recogerlas y llevarselas en un camión. También hay ratas, mosquitos y toda clase de insectos en el terreno", denunció Damian Hernández, edil de la Localidad 1.

Por el momento lo único que se sabe es que la Alcaldía de Cartagena priorizará el CAP de los Cerros, en la segunda fase en la cual se incluirán otros centros asistenciales inconclusos.