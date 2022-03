Perdí todo, mi casa, mis bienes, mi negocio: víctima de “Otoniel”

La petición de no extradición que hizo alias Otoniel a La Corte Suprema de Justicia sigue causando todo tipo de reacciones, en especial de las víctimas. Caracol radio conoció el testimonio de una mujer que huyó de Urabá, la subregión de Antioquia que se convirtió en su fortín durante los últimos años. “Fui agredida por el grupo paramilitar, fui desplazada, amenazada y en múltiples ocasiones me enviaron al hospital por las golpizas y los ataques que recibía por parte de su grupo”.

La víctima narró que alias Otoniel usó muchas familias para sus actividades delictivas y atentó contra otras que no estuvieron de acuerdo con su proceder. Con mucha nostalgia contó que tuvo que escapar porque ya estaba advertida “perdí todo, mi casa, mis bienes, mi negocio, tuve que desplazarme a diferentes lugares del país porque donde llegaba me encontraban. Ha sido un momento muy difícil en mi vida”.

También se refirió a la polémica petición que hizo el ex cabecilla ante la Corte Suprema de Justicia "las víctimas merecemos que él sea juzgado aquí, que pueda aportar a la verdad y la justicia de Colombia para que la verdad no muera. Las víctimas estamos cansadas de que todos los cabecillas se extraditen y los juzguen por droga, pero no por los otros golpes que ha tenido la sociedad colombiana”.

En Medellín actualmente hay una mesa de trabajo que reúne varias víctimas del Clan del Golfo, sin embargo, todavía no hay precisión de cuantas familias cayeron en las manos del hombre más temido del país.