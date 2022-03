ELN retiene candidato aspirante a curul de paz en Norte de Santander

Hombres armados retuvieron por varias horas al candidato aspirante a curul de paz en Norte de Santander Yoad Ernesto Pérez Becerra, cuando se encontraba en la región del Catatumbo.

La víctima le narró a Caracol Radio que "cuando me encontraba a la altura del Club de Leones apareció un grupo de hombres armados en el casco urbano de Tibú que me abordaron y me desviaron para luego mantenerme retenido varias horas".

Y agregó posteriormente "me despojaron de mi esquema de protección, a las personas que me acompañaban las despojaron de sus armas de dotación, chalecos, y del vehículo que hace tan solo una semana me lo habían entregado".

El dirigente social me mostró muy preocupado por los hechos de violencia que se han venido registrando en el Catatumbo y de las dificultades para adelantar proselitismo político a tan solo doce días de las elecciones al Congreso de la Republica.

"La situación para todos los nortesantandereanos es muy compleja, la inseguridad, no hay garantías cuando lo que estamos haciendo es reclamar la defensa y los derechos de las comunidades que se encuentran en estos territorios tan vulnerables y abandonados por el estado" explicó.

Finalmente señaló que elevará ante las autoridades competentes la denuncia frente a lo ocurrido en las últimas horas en la zona norte del departamento.

En Norte de Santander se han registrado dos casos de violencia contra los candidatos aspirantes a las curules de paz en hechos registrados entre Ocaña y Tibú, y el más reciente en este último municipio.