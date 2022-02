Partidos políticos apoyarían candidatos a Curules de Paz en el Tolima

A dos semanas de las elecciones del 13 de marzo, los candidatos a las Curules de Paz en el Tolima advierten que no han podido acceder a la financiación de las campañas por parte del Estado.

Precisamente Julián Enrique Gómez, uno de los aspirantes, dijo que la falta de recursos para enfrentar la campaña ha llevado a que algunos de los candidatos en el sur del departamento realicen alianzas con partidos políticos tradicionales dejando a un lado la razón de este proceso que pertenece a las víctimas de la violencia.

“Ningún candidato ha recibido dinero por parte del Estado, hay unas pólizas que se debe pagar que son costosas, nosotros no estamos en la condición de pagar, el dinero que iban a desembolsar es mas o menos $35 millones, pero la póliza vale $20 millones, los $15 millones que quedan son para dos personas”, sostuvo Gómez.

Según el candidato, de esa manera no se le puede competir a las maquinarias que utilizan importantes sumas de dinero a las campañas “Como no llegó la financiación, si llegaron los partidos políticos tradicionales a apadrinar a varios de los candidatos”.

En el Sur del Tolima, se viene advirtiendo que, por ejemplo, el Partido Conservador estaría avalando a una de las listas “Realizan reuniones conjuntas, conciertos, regalan mercados y abonos, es muy complicado llegar a las comunidades por seguridad y porque no se tienen los recursos económicos”.

“Mi llamado es a que el Gobierno Nacional cumpla los acuerdos de paz, dentro de los acuerdos está la participación política de nosotros las víctimas del conflicto armado, así como los victimarios tuvieron sus espacios, nosotros también tenemos derechos”, sostuvo Julián Enrique Gómez.

A la vez denunció que las comunidades que están a una distancia considerable de la zona urbana no podrán votar debido a que no se dispondrá una logística “Solo vota la gente que tiene inscrita la cédula en zona rural, no se instalarán nuevos puestos porque dijeron que no había plata”.

Por último, aseguró que hay dos candidatos que tienen el apoyo del Partido Conservador “La señora Yaneth Sabogal y el señor Jaider Rincón son los candidatos, hay que ponerle la lupa, la Procuraduría debe actuar, los entes de control, la Fiscalía, todas las entidades, no hay garantías, las elecciones se deberían aplazar”.

En el Tolima hay 22 candidatos, la elección se realizará en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.