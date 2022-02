Denuncian demoras en pago de cesantías en una entidad en Cartagena

Tulia Castilla, quien solicitó desde hace 17 días las cesantías de hace 8 años, cuando estaba en una empresa que ya hoy no existe, dice que ha sido un calvario para ella que le consignen dicho dinero, puesto que, desde el Fondo Nacional del Ahorro, no le han dado respuesta oportuna a las reiteradas solicitudes realizadas.

“En cada una de las sedes le dicen a uno cosas diferentes, de ahí podemos ver que no existe un lineamiento dentro de la misma entidad todos manejan información diferente”, señaló Castilla.

La bacterióloga de profesión, indicó luego de varias vueltas de una sede a otra, le dijeron el 8 de febrero que en cinco días hábiles le consignaban sus cesantías, es la fecha y aún no se le ha girado.

“He ido a preguntar en 4 oportunidades qué ha pasado, sí es que tengo algún papel errado y solo se limitaron una vez a responderme que está en proceso. (....) Le he escrito a uno de los asesores y me deja en visto, únicamente me contestó el primer día, el resto de días no me ha respondido”, sentenció Castilla.

Cuenta esta mujer, que en su situación hay varias personas, que llevan días esperando dicha consignación por parte del Fondo Nacional del Ahorro.

Tulia dijo que emprenderá acciones legales para poder presionar y encontrar respuestas sobre sus cesantías, también expresó que se acercará a poner la queja en la Personería para que sea el Ministerio Público quien le ayude con su situación.