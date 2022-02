"Lucharemos por el referendo en contra del aborto": Provida Santander

A pesar de la decisión que se tomó de despenalizar el aborto, el grupo provida en Santander, seguirá luchando para que no se interrumpa la vida en el vientre de la madre.

Gloria Portillo, líder de Provida, indicó que se luchará por un referendo en el que el país entero debe escoger si se debe interrumpir una vida en gestación, y que esta decisión sea del pueblo y no de nueve magistrados.

Puede leer:

Destacó que el Congreso de la República no representa a Colombia, ya que desde que se avalaron las tres causales, progresivamente se han ingresado leyes de “muerte”.

“Decimos ya no podemos más, el Congreso no nos representa, no hace respetar la vida de estos niños. Los nueve magistrados vienen desmoronando la moralidad de este país, metiendo leyes de muerte como la eutanasia, el aborto. Es triste ver cómo se cae el respeto por la vida, Colombia es uno de los pocos países que tiene eutanasia en niños, ahí nos damos cuenta cómo nos estamos deshumanizando, el pueblo tiene derechos, debemos utilizar esas herramientas, por errores de la corte nos ha impuesto y el congreso que elegimos no nos ha defendido bien”, indicó.

Portillo entregó una cifra de 30.000 bebés que han muerto por la despenalización con los tres parámetros permitidos y con susto y alarma puntualizó que no se imagina cuántas mas vidas morirán con el aborto que se aprobó hasta la semana 24.

Santander tiene actualmente una cifra menor en tasa de embarazos no deseados.