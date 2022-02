Niña sufrió fractura de nariz por golpe de compañero del colegio

La intolerancia se toma los alrededores de los colegios públicos de Bucaramanga, sucedió un caso de matoneo hacia una niña de 11 años en el colegio Jorge Ardila Duarte, en donde, al parecer, un compañero de la misma edad, en medio de una discusión habría golpeado a la niña con un puño en la cara.

Esta agresión ocasionó que la menor se le rompiera el tabique y fuera sometida a una cirugía. Actualmente se encuentra en recuperación en el Hospital Universitario de Santander, HUS.

Lo preocupante, y que denuncia la mamá de la víctima, es que la institución o la Secretaría de educación no habría castigado al niño que la agredió.

La mamá le ha tocado enfrentar todos los gastos, sin que el colegio se haga cargo de lo sucedido, teniendo en cuenta que las agresiones se registraron al interior del recinto educativo.

"Está en recuperación, toca seguir el procedimiento, va a citas médicas, el colegio no se ha pronunciado para nada, los rectores, todo el personal, que hagan campañas, a favor de la mujer, somos maltratadas, como mi niña agredida por otro niño de 11 años, es un caso histórico. Le pegó un puño y le ocasionó la partida del tabique y huesos del tabique, tres días de incapacidad , psicológicamente está muy mal, me dicen que el niño no tiene castigo, ni suspensión, el niño no recibe ninguna clase de castigo por lo sucedido, eso se quedó así, hoy es mi hija, , mañana puede ser otra niña otra familia sufriendo".

Contrario a toda esta versión, la Secretaría de educación, indicó que los hechos se originaron afuera de la institución, y se originó porque la niña agredida le habría echado alcohol a su compañero.

Ana Leonor Rueda, jefe de esta cartera, dijo que, de inmediato se citó a comité para hablar con las dos partes, y se activó la ruta correspondiente.

Incluso, en este proceso participó la Policía de infancia y adolescencia.

"El rector actuó como corresponde, según el reporte, un evento que ocurre fuera de las instalaciones, a la salida de clases, hay un estudiante que dice que fue roseado con alcohol, agrede a la persona que le puso esta sustancia con un puño, cuando se tiene conocimiento, de inmediato, se hace una intervención, se llama a padres de familia, se logra atender por la eps, y se activa la ruta escolar, se cita comité de convivencia, y hace presencia la policía de infancia".