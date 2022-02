UdeA hará pruebas clínicas de vacuna intranasal contra el COVID-19

La Universidad de Antioquia sigue realizando pruebas clínicas en pro del avance científico en la vacunación contra el COVID-19, en el 2020 la institución fue elegida por la multinacional Janssen, para ser uno de sus centros de experimentación. Ahora, la farmacéutica china Wantai BioPharm contactó al Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia —Pecet—, como uno de los encargados en Colombia para realizar la fase tres de las pruebas clínicas de una vacuna intranasal contra el COVID-19

Esta vacuna al ser un aerosol nasal estimula las células inmunes de las mucosas con el objetivo de prevenir la infección, no de minimizar sus efectos. Incluso si el virus entra es atacado más rápido. Además, como utiliza parte de la estructura de la influenza podría significar un antídoto contra los dos virus

Las dos dosis que son necesarias se aplicarán con jeringas pequeñas, estas no terminan en agujas sino en orificios que al presionar el émbolo hacen que el líquido salga como un aerosol

El ejercicio se hace una vez en cada fosa nasal para que queden impregnadas todas las mucosas de la nariz, la boca y la garganta, y se repite 14 días después para completar el esquema

Entre el 22 de febrero y el 25 de marzo serán escogidos por la UdeA, los candidatos para participar en la tercera etapa de ensayos clínicos de esta vacuna intranasal, los candidatos deben ser mayores de 18 años. Tener disposición para ser visitados y llamados durante un año para los controles, no estar contagiados de SARS-CoV-2 en el momento, que hayan pasado mínimo seis meses desde la última dosis de cualquiera de las vacunas intramusculares, no ser pacientes con VIH o cáncer y para el casos de las mujeres no pueden estar en embarazo ni lactancia.

Se espera que en el estudio, participen aproximadamente 500 personas