Rescatan niño que había sido secuestrado por su padrastro en Medellín

El Gaula de la policía rescató en Medellín a un menor de 8 años de edad que presuntamente había sido secuestrado por el padrastro como método de presión hacia la madre para que no terminara la relación sentimental que sostuvieron durante siete años.

La madre bastante preocupada denunció ante las autoridades a su expareja sentimental porque el hombre bajo engaños se llevó al hijastro y se rehusaba a devolverlo pese a las inclementes llamadas de la madre. El presunto agresor, amenazaba a la mujer con atentar contra el menor si no regresaba con él.

“Él llegó a visitarnos me pidió permiso para pasar el fin de semana con el niño, cuando llegó el momento de devolverme al niño me dijo que ya no me lo iba a regresar. Lo que me dijo fue que si para volver a ver al niño yo ya sabía lo que tenía que hacer, prácticamente lo que me dijo era que tenía que volver a vivir con él, me dijo que yo no iba a volver a ver al niño y que si algo le llegaba a pasar yo era la responsable”, relató la madre del menor.

El secuestro ocurrió el pasado 4 de febrero y de inmediato el Gaula comenzó con la investigación que duró diez días, incluso intervino el celular y grabó una de las amenazas del hombre.

“Venganza es cuando le pasa algo al hijo, lo mata o lo ahoga y si al niño le llega a pasar algo, lógico que yo no me vuelvo a parecer me tengo que internar en un monte. Solamente le van a quedar los recuerdos”, dice el acusado en una grabación de la llamada.

El presunto secuestrador fue capturado por la Policía justo cuando regresaba del municipio de Palmira Valle del Cauca a la capital antioqueña y se le imputará el delito de secuestro simple, indicó el Mayor Adrián Ramos, jefe Regional Antisecuestro y Antiextorsión.

“En coordinación con la Fiscalía se logró establecer que el menor fue llevado al departamento del Valle y posterior al departamento de Antioquia, en un operativo relámpago por unidades del Gaula se logra el rescate del niño captura del padrastro”.

El menor de 8 años fue liberado y luego llevado a un centro médico donde fue valorado por un profesional que determinó que se encontraba en buenas condiciones de salud y posteriormente se reencontró con su madre que lo abrazó en medio las lágrimas.