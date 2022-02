La Roma: Escuela de futbol donde se golea y se recicla

El profesor Sebastián Cobaleda creó la Academia Deportiva La Roma en la localidad de Kennedy, pero no es una escuela de fútbol cualquiera, allí las clases no se pagan con dinero, sino que el profe Sebastián le pide a sus estudiantes llevar botellas plásticas, Tetra Pak, cartón, papel y todo ese material reciclable que la gente en la casa normalmente bota a la basura, Sebastián lo pide como pago para reutilizarlo y ayudar a que no se contamine el planeta.

"La idea nace desde un conocimiento que me da un compañero en cuanto a la transformación de una botella PET, la botella de gaseosa... Cuando yo vi que se transformaba y se podían hacer manillas y un pocotón de artículos como eco placas y demás y que generaba unos recursos, para mí fue muy impactante y desde ese momento comienza una pedagogía ambiental y que me permitió enlazar eso, con un motivo de financiamiento para los niños y la niñas desde una adecuada separación en la fuente de sus casas", dijo.

Pero y que hacen con este material reciclable.

"Se lleva a la clase y de ahí se lleva a un centro de acopio del club, nosotros lo llamamos el centro de separación en la fuente y ahí produce la magia en cuanto al tema del arte de reciclar y de trasformar, de generar conciencia y de generar emprendimiento", dijo.

Los padres y niños están felices con esta nueva academia que también en una nueva familia que formo Sebastián.

"Aquel que llega, se trasforma su vida para bien. Donde creamos comunidad, donde se sienten identificados y donde ahora se apropian del club, convirtiéndose en un trabajo para los padres también, en cuanto al comité que crearon y que nos apoya... la verdad ellos y ellas como nosotros y como los niños creamos un equipo verdadero, un gran equipo de trabajo".

Es importante resaltar que Sebastián apoya a estos niños gracias a apoyo de los presupuestos participativos que lidera la secretaria de gobierno. Los pueden seguir y apoyar en sus rede sociales como La Roma Popular en Facebook y en Instagram LaRomafp_fc