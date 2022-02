Padres de familia y niños venezolanos realizarán protesta pacífica por PAE

Para este viernes 11 de febrero, se ha programado una protesta pacífica de los padres de familia y estudiantes, niños venezolanos y colombianos residentes en el municipio de Pedro María Ureña, por la falta de transporte y alimentación escolar en este inicio de las clases.

Marco Rosales, representante de los padres de familia del colegio Misael Pastrana aseguró a Caracol Radio “hemos convocado esta protesta desde el puente internacional Francisco de Paula Santander en la frontera, hasta la institución educativa Misael Pastrana, para exigirle a la alcaldía municipal y la secretaría de educación, agilidad con los procesos que se llevaban a cabo”.

“Son más de 800 niños venezolanos y residentes en Ureña, quienes hoy no cuentan con este beneficio, después de dos años de pandemia esperábamos que todo estuviera listo para este regreso a las clases, pero no ha sido así, enfrentamos una situación económica difícil, pues no contamos con los recursos para transportarlos”. Señaló

Las directivas de la institución educativa, están adelantando las labores necesarias para prestar la seguridad en medio de la caminata que se realizará desde el puente internacional Francisco de Paula Santander hasta el colegio Misael Pastrana de Cúcuta.