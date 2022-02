Escoltas en Norte de Santander rechazan robo de camionetas de UNP

El reciente robo de dos camionetas en la región de el Catatumbo ha encendido las alarmas nuevamente en los sindicato de escoltas, los cuales trabajan para la unidad nacional de protección utilizando estos elementos para el traslado de los resguardados.

Han indicando que esto deja sin herramientas a los trabajadores, para poder desarrollar sus labores en esta región convulsionada por la violencia.

Ryder Trujillo presidente de uno de los sindicatos de escoltas de la UNP, le dijo a Caracol Radio que estos actos violentos no deben estar dirigidos contra estos hombres que están prestando un servicio de protección.

“Rechazamos estos actos y reiteramos que nosotros no estamos inmersos en el conflicto armado, Simplemente trabajamos protegiendo a las personas que se encuentran amenazadas por diversos motivos, lo que estamos pidiendo es que esos grupos armados no atenten contra nosotros, el robo de estas camionetas nos deja desamparados porque son los vehículos que utilizamos para el transporte, además hemos sabido que han hurtado del armamento y chalecos de protección de nuestros hombres siendo propiedad no el gobierno sino de las empresas que prestamos este servicio, esta situación no sólo se ha presentado en Norte de Santander sino también en otras regiones y por esto estamos pidiendo que no se presenten estos robos” dijo el líder sindical.

Indicó que el gobierno colombiano de igual forma debe garantizar todos los diferentes implementos para poder prestar el servicio.