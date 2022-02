Las conclusiones del consejo de seguridad tras panfletos amenazantes

La primera conclusión del consejo de seguridad llevado a cabo en Barrancabermeja en la noche del 7 de febrero, es que no van a desestimar la veracidad de este panfleto, como se ha hecho en anteriores ocasiones, por eso, se delegó un fiscal especializado desde la dirección nacional para atender de manera directa las intimidaciones.

También, se activó una hoja de ruta con la policía judicial y el cuerpo técnico de investigaciones para entrevistar a las 25 personas que se encuentran en esa circular.

Leonardo Gómez, secretario del interior de Barrancabermeja, dijo que no existe presencia de este grupo al margen de la ley que firma el comunicado, sin embargo, todo está en investigaciones, debido a que actualmente el país está en un proceso complejo de cara a las elecciones. Algunas de las personas mencionadas en la circular tienen protección de la UNP y las que no , las autoridades entraran a evaluar si es necesario que se proteja tras esta situación.

Por ahora, las autoridades no se pronuncian si esto se debe a un plan pistola que ya se ha alertado en todo el país