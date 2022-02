“Toda esta información no me va a desestabilizar”: Katia Nule

Katia Nule, esposa del candidato presidencial Alejandro Char, publicó en sus redes sociales un video en el cual responde a los señalamientos y fotografías dadas a conocer recientemente por la excongresista Aida Merlano.

Nule indicó que “al pasado, pisado” y que la información que circula fue una “historia superada”. Además, señaló que “todo tiene un origen político”.

“Es una información vieja, pero, sobre todo, superada. Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, sale mucha información y yo sé porque esta no es mi primera campaña política, yo sé cómo funciona esto”, manifestó Nule.

La esposa de Alejandro Char concluyó diciendo que “las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar”.