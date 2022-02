Buscan en Manizales a Kevin Villada. Desapareció cuando salió de su trabajo

Desde el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación, así como sus familiares, buscan a Kevin Villada Salazar, quien desapareció cuando saliá de su lugar de trabajo, el pasado 2 de febrero del Hotel Colonial del centro de Manizales.

Diana Giraldo, allegada del joven le dijo a Caracol Radio que: "no volvimos a saber nada de él desde ese día, no llegó a la casa a dormir, horas después no se reportó al trabajo tampoco. Lo curioso es que el celular estaba apagado, pero lo encendieron más tarde, a eso de las 5:30 p.m., pero sin ninguna respuesta. Las autoridades, ya están haciendo el seguimiento pertinente", agregó.

Manifestó que, lo último que supieron de Kevin, es que se iba a dirigir a cobrar unos dineros y nunca volvió a contestar el WhatsApp, por lo que clamó que si alguna persona lo distingue, el joven viste una chaqueta de gamuza café, camiseta blanca y pantalón cuerina negro.

