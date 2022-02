“A mi no me invitaron”: Aníbal Gaviria sobre reunión de avances en Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se refirió a la reunión y anunció que hizo el gerente de EPM y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero en el proyecto Hidroituango el pasado 02 de febrero, donde se anunció que la primera unidad generadora de energía del estará en servicio el próximo 26 de julio de 2022.

Según el gobernador Gaviria, no fue invitado a este encuentro ni sabía de que esta sería la fecha para poner en marcha Hidroituango, proyecto del cual Gobernación de Antioquia es accionista mayoritario

“A mi no me invitó nadie (...) yo no quiero involucrarme en cosas que me parecen accesorias, como si el día de inauguración lo van hacer con bombas, aquí lo importante es que se ponga en funcionamiento para que se elimine el riesgo de las comunidades aguas abajo, para que se le pague a los socios y se produzca la energía que necesita Colombia”, afirmó Gaviria

El gobernador celebró que ya se tenga una fecha de funcionamiento, en especial por los recursos que le entrarán al departamento

“Ojalá sí se pongan en funcionamiento el 26 de julio, para que además se empiece a revertir los recursos a la Gobernación de Antioquia como socio mayoritario de la sociedad Hidroituango”, puntualizó Gaviria

Aníbal Gaviria reiteró que el techo financiero del proyecto tienen que ser los seguros contratados “las administraciones anteriores fueron las que contrataron los seguros y los contrataron bien por más de 3.500 millones de dólares, esa era la cobertura y ese debió haber sido el techo de la reclamación”