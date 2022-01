Investigan presunto abuso policial contra menor que habría sido desnudado

En este momento las autoridades judiciales del departamento de Caldas, investigan a 6 uniformados por un presunto abuso policial con un menor de edad, que al parecer fue desnudado en el interior de una patrulla, después de una fiesta que se realizaba en una finca del municipio de Anserma.

El abogado Juan Camilo Puerta, defensor del adolescente, en comunicación con Caracol Radio, expresó que recibió una llamada de los padres de familia donde le cuentan lo ocurrido y al desplazarse al lugar donde posiblemente ocurrió el caso, contó que, "un uniformado me pregunta de manera grosera que, si yo soy abogado, a lo que respondí que sí, que venía a atender un menor que había sido capturado, me entrevisté con él y me manifestó que, en el procedimiento se lo llevaron para la parte de atrás del vehículo de la policía y que lo habían desnudo después de que estaba en una propiedad”, explicó.

¿A qué horas sucedió este hecho y que otras irregularidades encontró en este proceso?

El profesional del Derecho, respondió: “eso fue como alrededor de las 9:00 p.m. y el suceso fue entre las 7:00 p.m. y las 8:30 p.m. La comisaria apareció a las 12:00 de la medianoche y le pedí que dejara constancia de que al menor lo habían desnudado, solicitud que se la hice en 4 ocasiones, pero ella se emparentó a ser la agente oficiosa de los uniformados”, aseguró.

¿A hoy qué resultados ha arrojado la investigación?

“Hoy, en la Procuraduría Provincial, reposa una queja contra la comisaria y los uniformados. El señor de la finca, hizo lo propio, pero ante la Fiscal debido a que, a la hora del operativo, las autoridades no ingresaron por la puerta, sino por la parte de atrás del inmueble y donde tumbaron unas mallas. Por este caso, el ente acusador de esa localidad que ya adelanta las pesquisas, solicitó material probatorio de videos de cámaras de seguridad, por lo que el interés prima, es saber qué fue lo que pasó con el menor”, concluyó.

Desde la Policía de Caldas respondieron a esta denuncia

Dieron a conocer que, se pudo evidenciar en las mesas botellas de licor y al realizar los respectivos registros a los menores de edad, se le halla a un menor de 16 años en su bolso tipo canguro, 6 frascos de Popper y 7 papeletas de Tusi.

El mismo aprehendido por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y dejado a disposición de la comisaría de familia para restablecer sus derechos.

Así mismo explicaron que, en esta actividad se realizaron 15 procesos de restablecimientos de derechos, en compañía de la comisaría de familia, siendo esta garante del procedimiento policial, registros a menores y la entrega a cada padre de familia su hijo.

Por último, añadieron que, el departamento de Policía Caldas, está a total disposición para conocer las causas de tiempo, modo y lugar con el fin de investigar si algún uniformado con su actitud y/o acción fue en contra del deber ser policial, recordaron que el objetivo se centra en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, previo a las denuncias formales que se materialicen.

Le puede interesar: Gobernación de Caldas dio el sí a la Bioruta Departamental

Le puede interesar: Motociclista falleció en accidente de tránsito por vías del norte de Caldas

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180 AM.