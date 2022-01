Dirigencia en Norte de Santander pide inversión para detener violencia

La creciente violencia que se vive en el departamento también trae cómo una consecuencia el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales, que aprovecha la crisis social y económica que se agudiza en regiones como el área metropolitana de Cúcuta, El Catatumbo y los municipios en los límites con Arauca.

Además, se ha identificado por parte de las autoridades qué los grupos armados también están instrumentalizando a ciudadanos extranjeros ante su difícil situación económica producto de la migración.

Rafael Cáceres diputado de Norte de Santander dijo a Caracol Radio que, “de los territorios donde los campesinos tuvieron que salir corriendo porque si no los matan los paramilitares, los matan los guerrilleros, pero alguien los pone en peligro y donde no se les garantiza la vida, mucho menos de sus bienes, el derecho a tener una propiedad, se miran ingresando a los grupos de los grupos alzados en armas, arriesgando su vida, cometiendo los errores, porque ese no es el camino obviamente”.

Explico que, “en gran parte la dirigencia política, nosotros tenemos la culpa digamos cada uno en la medida en que le corresponde, a nosotros al menos nos corresponde decir lo que pensamos al menos expresarlo asumiendo los riesgos, el gobierno nacional no esté, sino todos tienen su grado de responsabilidad”.

Por su parte las comunidades cansadas de la violencia convocan para el próximo lunes encuentros en municipios de la región del Catatumbo para expresar su rechazo a los actos terroristas y ataques indiscriminados en los cascos urbanos, que ponen en peligro a la sociedad civil.