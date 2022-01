Niegan impugnación de tutela que entrega firmas de revocatoria en Medellín

El Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá rechazó la impugnación a la tutela que le otorgó autorización al Movimiento Independientes para que se les entreguen las firmas originales del proceso que busca la revocatoria del mandato de Daniel Quintero en Medellín.

La impugnación fue interpuesta por el comité de revocatoria en cabeza del concejal de Medellín, Julio González, porque consideraban que se cometieron muchas irregularidades en ese procedimiento legal.

La jueza explica en su decisión que en la acción de tutela el Movimiento Independientes solo vinculó a la Registraduría y no al comité y cómo ellos no fueron incluidos a este proceso legal no tendrían competencia para realizar la petición que radicaron.

Además, la Registraduría no presentó recurso alguno por lo que se ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para su revisión.