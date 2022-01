Familias de jóvenes masacrados en Buga hace un año piden respuestas

Este 24 de enero del 2022, se cumplirá un año de los hechos en que murieron cinco jóvenes en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, del municipio de Buga, en el centro del Valle del Cauca, aun cuando se conoce que en diciembre del 2021 fue dado de baja “Alias Kevin”, supuesto cabecilla de la disidencia Adán Izquierdo y a quien se le atribuía el hecho, nadie les ha dado respuestas a las familias.

En aquel momento las víctimas fueron cinco Sara García quien estudiaba Zootecnia, Valentina Arias quien comenzaría sus estudios universitarios, Juan Pablo Marín quien estudiaba derecho, Nicolás Suarez y Jacobo Pérez, quienes también eran universitarios.

El señor Carlos Alberto Arias padre de Valentina Arias, al igual que las otras cuatro familias le piden respuestas y justicia a la Fiscalía General de la Nación porque después de un año nadie les dice nada.

“Durante este año no hemos recibido ninguna respuesta oficial de la investigación, no tenemos en realidad conocimiento del por qué pasó lo que pasó, lo único que yo sí tengo claro es que esa gente llegó a esa finca no fue por accidente y la verdad sí me gustaría saber el por qué hicieron lo que hicieron, pero respuesta oficial durante este año no hemos recibido por parte de la Fiscalía”

Las familias de los jóvenes han convocado para este lunes 24 de enero cuando se cumple un año de la tragedia a una caminata frente a la Fiscalía en el municipio de Buga a las 2:00 pm.

“El primero de los objetivos es recordar lo que sucedió para que el municipio de Buga lo tenga presente, que los muchachos están expuestos a muchos peligros hoy en día, que aquí en Colombia pasan ese tipo de cosas y a la hora del té. no pasa nada a nivel de la justicia, y el segundo es buscar que la Fiscalía nos informe de cómo va la investigación, esos son los objetivos de la marcha”, recalcó Carlos Alberto Arias quien busca justicia y verdades en el hecho en que murió su hija Valentina.

Por este hecho el Gobierno Nacional ofreció una recompensa de $200 millones de pesos, la hipótesis que se manejó era un posible secuestro o extorsión.