Comité revocatorio pondrá queja disciplinaria en Procuraduría por campaña NO+

El comité de la revocatoria al mandato del alcalde de Medellín Daniel Quintero anunció que interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría por la campaña lanzada por el mandatario NO+

A pesar de que en un inicio miembros del gabinete del alcalde Daniel Quintero, como el secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez habían afirmado que la campaña NO+ no se refería precisamente a la revocatoria, posteriormente el alcalde aceptó que era su estrategia para impulsar el NO en una eventual consulta popular:

“Claro que haremos campaña por el No. #NoMás revocatorias fraudulentas cargadas de odio y revanchismo”, afirmó Quintero Calle a través de su cuenta de Twitter

Esta campaña se ha hecho pese a la advertencia de la Procuraduría a los empleados de la administración de no participar a favor o contra de la revocatoria o podrían incurrir en faltas disciplinarias, por tanto el comité de la revocatoria decidió instaurar una queja disciplinaria ante el ente de control:

“Viendo los pronunciamientos escuchando las declaraciones tanto del alcalde Quintero Calle como de sus funcionarios, es evidente que están contrariando las instrucciones de la Procuraduría General de la Nación, va en contravía del Código Único Disciplinario que proscribe la participación en política y generación de polémicas”, afirmó el abogado Hollman Ibañez, miembro del equipo jurídico del comité

Ibañez fue quién presentó la queja disciplinaria por presunta participación política de la alcaldesa Claudia López cuando dio declaraciones en su cuenta de twitter en contra del uribismo y de la candidatura a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga, tras esta queja la Procuraduría abrió una investigación:

“Así cómo lo hicimos con la alcaldesa Claudia López por unos trinos que puso y cuya investigación inicia la Procuraduría, vamos hacer exactamente lo mismo en contra de Daniel Quintero y sus funcionarios dada su evidente participación en política y debates, de los cuales se les instruyó abstenerse”, agregó Ibañez

Por su parte el alcalde de Medellín, Daniel Quintero insiste en que la Procuraduría está violando su derecho a la defensa:

“Es inaudito que se pretenda hacer un proceso revocatorio contra un alcalde y le digan al alcalde que no puede hacer campaña por el NO, afortunadamente la ley es muy clara, el alcalde sí puede hacer campaña. La MOE ha dicho que la Procuraduría se equivoca”, afirmó el alcalde de Medellín

Qué dicen los expertos

Caracol Radio consultó al abogado Alejandro Gómez Velásquez, profesor del Área de Derecho Público en la Universidad EAFIT y experto en Derecho Constitucional quien explicó que es difícil establecer si hay una falta disciplinaria debido a que hay un vacío legal sobre la participación política de servidores públicos:

“Aunque existen faltas disciplinarias establecidas en el Código Disciplinario relacionadas con la intervención en política que pretenden que los funcionarios púbicos no pueda utilizar su cargos para incidir y presionar a los ciudadanos en relación a una controversia partidista o política, la Corte Constitucional ha venido insistiendo en que estas limitaciones no pueden ser absolutas y que deben precisarse, por lo que ha exhortado al Congreso para que defina los límites de esas formas de participación política”, afirmó el experto.

Según el abogado, en el caso de la campaña NO+ mientras no se refiera expresamente a la revocatoria, no se estaría incurriendo claramente en una falta disciplinaria y la Procuraduría tendría que evaluar caso a caso si existe una relación directa entre dichos pronunciamientos y el proceso de revocatoria. Además, estos aspectos deberán definirse en el marco de procesos disciplinarios individualizados para cada funcionario.

En caso tal que se compruebe que los funcionarios públicos utilizaron su cargo para participar en controversias partidistas con intereses particulares o que presionaron a ciudadanos o subalternos a respaldar una causa política como lo es la oposición a la revocatoria sí se estaría ante una falta sancionable disciplinariamente.

“Si algún funcionario de la alcaldía diera una instrucción expresa a los ciudadanos o subalternos suyos para manifestarse y/o votar en contra de la revocatoria del mandato que se viene tramitando por los cauces legales y legítimos contra la actual administración en Medellín, estaríamos claramente ante una indebida participación en política por parte de dicho servidor público y se configuraría una falta disciplinaria gravísima que pudiera llegar a implicar su destitución e inhabilidad”, puntualizó