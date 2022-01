Rotación de pico y placa comienza el 24 de enero en Cali

A partir del 24 de enero del 2022 el pico y placa en Cali rota de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1 y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6

El horario continúa de 6:00 A.M a 10:00 A.M y de 4:00 P.M a 8:00 P.M, sin incluir fines de semana y días festivos, con esto se espera tener el 20% del parque automotor particular sin circular durante las horas pico.

El decreto regirá para el primer semestre del 2022 y el transporte público no tendrán pico y placa.

Para quienes quieran acceder a la tasa por congestión para quedar exento del pico y placa, queda de la siguiente manera:

Valor mensual: $ 162.864

Valor por semestre: $ 977.184

Valor por 11 meses de febrero a diciembre: $ 1.841.616

También se anunció que el incremento del pasaje en el servicio público a partir del 24 de enero será de $2.400 pesos.