Colegio de Cali desde hace 5 años espera la adecuación de su planta física

Estudiantes, padres de familia y personal de la Institución Educativa El Diamante del oriente de Cali, esperan desde hace cinco años que se cumpla el proyecto que busca la construcción y adecuación de la planta física que está cayéndose.

"Las aulas están deterioradas, incluso los techos están colapsando. Eso ha hecho que los estudiantes de grado sexto a noveno deban tomar sus clases en otras sedes de la institución debido a que en la principal hay habilitados unos cuantos salones sólo para los estudiantes de grado diez y once", dijo en Caracol Radio, Juan Segundo Campaz, rector del Colegio.

El directivo reveló que, a causa de la reubicación de los estudiantes, los docentes deben desplazarse constantemente entre las sedes, lo que conlleva a que se pierda tiempo de clase debido a que los desplazamientos pueden ser de hasta 20 minutos.

"No hay laboratorios, no hay sala de informática, no hay una rectoría digna, no hay una secretaría, incluso la sala de profesores y otros salones están siendo utilizados para guardar los elementos como pupitres, que fueron retirados de las aulas que se han deteriorado, eso no ha permitido brindar calidad a los estudiantes", agregó el directivo.

Las gestiones de la comunidad estudiantil continúan, "en la última conversación con Secretaría de Educación aseguraron que el contratista incumplió y que debían nuevamente contratar, pero al momento no se ha hecho. En las últimas horas nos comentaron que en el mes de febrero posiblemente se tenía un nuevo contratista. Nosotros les reiteramos que estas obras eran prioridad", puntualizó el rector Juan Segundo Campaz.

Esta situación ha llevado que los índices de deserción escolar en la Institución Educativa El Diamante que cuenta con más de 2.600 estudiantes vaya en aumento.