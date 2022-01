En Caldas Fiscalía adelanta investigaciones por la creación de Promueve Más

El diputado de la Asamblea de Caldas, Camilo Gaviria, dio a conocer en Caracol Radio que, la Fiscalía General de la Nación ya viene adelantando investigaciones sobre la existencia de la compañía Promueve Más.

Recordó y aseguró que la entidad, fue creada a espaldas de la de la duma departamental como empresa de economía mixta y de la cual considera no cumple con los requisitos legales para su operación.

Parte del comunicado del ente acusador, dice lo siguiente: "doctor Luis Fernando Patiño, secretario General de la Asamblea de Caldas. A fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Fiscalía 12 de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema Justicia, en cabeza del Dr. Víctor Andrés Salcedo Fuentes, mediante órdenes de Policía Judicial No 7378142 del 13/01/2022 y Orden de Trabajo No 8801 de la misma fecha, para que obre en el proceso penal de la referencia, me permito solicitar su colaboración en el sentido de suministrar con destino esta delegada, la siguiente información: Certificación respecto de si esa corporación dispuso la creación de la Sociedad Promueve Más S.A.S, con participación mayoritaria de Inficaldas (74%), y/o autorizó gobernador de ese departamento para su creación. En caso afirmativo aportar (copia de ordenanza que así lo decretó).

Esta información se requiere con carácter urgente para que haga parte del proceso penal en referencia", finaliza parte del escrito.

Manifestó el corporado que, espera que en los próximos días se tenga resultados ante esta investigación, que, como fruto de la misma, señaló que, por parte de la Contraloría General de Caldas, ya dictaminó falta grave en este hecho.

