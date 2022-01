Quintero acudirá a instancias internacionales por advertencia de la PGN

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero informó que acudirá a instancias internacionales luego de la advertencia que le hizo la Procuraduría General de la Nación.

Según el mandatario, el ministerio público “viola nuestro derecho a la defensa al notificarnos que no podremos hacer campaña por el NO en la revocatoria. Esto vulnera la ley 1757 de 2015, la sentencia C 150 de 2015 y SU 077 de 2018, acudiremos a instancias internacionales”.

Hay que recordar que la PGN le solicitó al mandatario que dejara de participar en política luego de que Quintero anunciara una campaña para evitar su revocatoria. Esa advertencia también incluye a secretarios de despacho, gerentes, trabajadores y particulares disciplinables de la alcaldía.