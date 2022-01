Denuncia por aparente indiferencia de guarda de tránsito en emergencia médica

El hecho se hizo público debido a una publicación que hizo en redes sociales Jessica Portillo quien es la propietaria del hogar geriátrico Jessica Portillo, En un primer vídeo ella mostró que un guarda de tránsito le inmovilizaría su vehículo por haberse pasado un semáforo en rojo, ella trata de darle a entender que llevaba un abuelo muy delicado de salud, mientras ella graba el vídeo el agente muestra una actitud callada e indiferente, tal vez por la molestia y angustia que mostraba la señora Portillo.

La señora Portillo, dice que llevaba ya 10 minutos esperando una ambulancia que el agente había solicitado para transportar al enfermo “me dice que me va a pedir una ambulancia, me dice que me va a inmovilizar el carro, llevo aquí más de 10 minutos con el abuelo allí enfermo, lo ve moribundo y aun así es inhumano”.

Posteriormente Jessica Portillo, aparece en un nuevo vídeo diciendo que el abuelo lastimosamente falleció y le envía un mensaje al guarda de tránsito diciéndole que no es culpa de él, pero que en algunas ocasiones los minutos son cruciales para salvar una vida.

Toda esta escena en el sur de la ciudad de Cali causó polémica, indignación y cientos de comentarios de los caleños, quienes estuvieron de acuerdo en que el agente hubiese actuado de otra manera al conocer el estado de salud del abuelo que ella transportaba.

➡️ #Viral🔝 | El hogar geriatrico Jesica Portillo, denunció en redes sociales que a pesar de tener una emergencia con uno de sus abuelos, un guarda de transito por infracción insistió en inmovilizar el vehículo, el abuelo finalmente falleció



🔴 https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/2Ch7DgsRf8 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 14, 2022

Luego de conocido el vídeo el subsecretario de Movilidad de Cali Edwin Candelo, manifestó que tal vez la señora impuso antes su condición de enfermera y no la condición de salud del abuelo que transportaba y por ello la confusión y el guarda de tránsito no actuó de otra manera, pidió disculpas a la familia y a las personas cercanas la persona fallecida y aseguró que se va a investigar a profundidad el caso para determinar si el guarda de tránsito incurrió en una falta.

“Siempre desde el cuerpo de agentes de tránsito lo primero es salvaguardar la vida y si, de alguna manera, hubo alguna situación anómala que se enfrentó a ello reiteramos nuestras excusas”, dijo el subsecretario.

También expresó el subsecretario que, según las versiones de lo que se ha investigado, la ambulancia no tardó 10 minutos sino 3 minutos y que tienen el video contrario a lo que se reveló en redes sociales por parte de la afectada (aunque no se ha dado a conocer públicamente).