Alerta por colegios que no cuenta con comedor escolar

Rectores de colegios han denunciado que la inseguridad a la que fueron víctimas durante el receso de clases, dejó dificultades para iniciar el pleno con las actividades educativas.

Desmantelado quedo la cocina del comedor escolar en el colegio Misael Pastrana Borrero, debido que ante la falta de vigilantes los ladrones durante la pandemia poco a poca ingresaron y se llevaron gran parte de los utensilios de cocina, esto ha llevado a que si las clases iniciaran hoy no tendrían como garantizar la alimentación a sus estudiantes.

Pablo Silva, rector de esta institución educativa dijo a Caracol Radio que “el comedor donde 850 niños deben tomar los alimentos preparados en el sitio fue completamente desmantelado se robaron las mesas, Las Ollas los peroles, los cucharones, los platos y hasta los cubiertos todo, estamos a 15 días de iniciar y requerimos la dotación urgente”.

Agregó que, “en un encuentro que sostuvimos con algunos sectores y la secretaría de educación Yesica Ramírez, le pude comentar el tema y me dice que va a oficiar a las fundaciones de cooperación internacional, pero esta no es una solución con la que no estoy de acuerdo, porque no son ellos los que tienen la obligación de la educación de los niños estado colombiano”. Puntualizó Silva.

Por eso se espera que se tomen medidas para evitar que se pueda alterar las actividades curriculares ante esta situación.