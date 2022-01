Médicos en Cúcuta alertan por incremento de ocupación en UCI

La preocupación nuevamente embarga al sector de la salud en la ciudad de Cúcuta, debido al incremento que se ha presentado en los últimos días de el contagio del COVID-19 y estar nuevamente ocupándose las camas de las unidades de cuidados intensivos de los principales centros hospitalarios en esta región.

Esta situación se debe según los galenos al desorden social que se mantuvo en el mes de diciembre y algunas festividades en este mes de enero, en donde las personas no mantuvieron los diferentes protocolos de bioseguridad y descuidaron el cuidado de la pandemia.

El Doctor Carlos Iván Jaimes, médico de la UCI en la clínica Santa Ana de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que nuevamente se está entrando en una etapa crítica en donde aumentarán las personas fallecidas por este virus.

“Nosotros manejamos el área COVID-19 y les informo que ya está colapsada, ya los servicios de urgencia y carpas están congestionados debido a los pacientes sintomáticos respiratorios, desafortunadamente es la fiesta de fin de año lo que hizo es que la gente bajara la guardia y no se cuidaran, los contagios y con las nuevas cepas de COVID-19 como es ómicron hace que el contagio sea aún mayor, desafortunadamente la ciudad va a estar entrando en el cuarto pico de pandemia y esto va a conllevar a que fallezca más personas, estas épocas del año la gente sabe que deben estar en familia y la gente le dio fue prioridad a la rumba y no hicieron las labores de auto protección durante esta pandemia que aún no ha pasado, mire que ya hay países en Europa que ya están cerrando nuevamente en cuarentena debido al aumento de los casos”, dijo el médico.

Lea además: Aumenta ocupación de COVID-19 en el municipio de Ocaña

Ha reiterado que se debe mantener los esquemas de vacunación activos, y que este contagio también está afectando en gran parte al personal que se encuentra en las clínicas.