Shaggy y el habitante de calle que han conmocionado al país

José Luís Matos, de 25 años de edad, ha vivido 15 años en las calles de Bucaramanga, y desde hace 10, tiene a su perra llamada La Nena, y hace cuatro años, tiene a Shaggui, un perro macho, a quien le celebraba su cumpleaños, el pasado 7 de enero, y en el que en video, que se hizo viral en redes sociales, quedó registrado la forma particular cómo celebró su vida, hecho que conmocionó a media ciudad de los parques.

Shoko Aventuras, como también es conocido, quiso hacer esa celebración de cumpleaños porque para él, es muy importante que sus animales lo acompañen, es su esperanza para seguir en la vida.

“Le celebré el cumpleaños, lleva cuatro años conmigo, la Nena y yo éramos los invitados, se merecían algo bonito, algo bacano, para mí es muy importante que me acompañen, así no hablen, dicen muchas cosas por las miradas, presiento lo que me quieren decir por su mirada, es una esperanza que me llena para seguir adelante".

Puede leer:

Relató que con sus dos perros ha caminado todo Santander, por ejemplo, ha ido a Aguachica, Lebrija, Socorro, San Gil, Lebrija.

La Nena y Shaggui son los ángeles en su camino, explica que mientras él duerme, los animales no permiten que alguien se le acerque.

“Mis perros son como parte de mí, de algo que me cuida, son mis ángeles, nunca dejan acercarse a nadie cuando estoy durmiendo”.

La historia con Shaggui, el perro de cuatro años, a quien le cantó su cumpleaños, es muy particular.

Shoko contó que se encontró a Shaggui en la calle, pero, días después, el dueño apareció, no quería entregárselo a su amo real, pero, las autoridades le indicaron que el perro debía escoger.

En ese momento, Shaggui eligió al verdadero dueño, pero, lo curioso de todo esto, es que días después, el perro buscó a Shoko y desde ese entonces, no se separan.

José Luís Matos es muy conocido en Bucaramanga, está principalmente, por la cuadra Play, ya que es una zona en donde consigue siempre comida. "Me gusta hablar, charlar, subirle el ánimo a las personas, no saben qué situación está pasando por su mente, tener algo, hay personas que se sienten solas a pesar de que tienen cosas, y yo lo que explicó, es que agradezcan lo que tienen".

Luego del video que se ha hecho viral en redes, la comunidad está recolectando elementos y dinero para que pueda dormir en una habitación, cerca a la Universidad Industrial de Santander.

En Facebook lo pueden encontrar como José Luís Matos, a quien desee darle comida a los perros o ayudarlo a él.