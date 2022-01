Atracciones mecánicas de Chipre no tienen permiso para funcionar

La empresa Atracciones Park, que tiene sus instalaciones a un lado de la Torre al Cielo del barrio Chipre, no recibió el permiso de la Alcaldía de Manizales para su funcionamiento; tras detectarse que varias de sus máquinas no se encuentran en buen estado.

De acuerdo con Alexa Morales Correa, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de la ciudad, la visita realizada al lugar permitió establecer que las riatas son de mala calidad y no son aptas para soportar el peso; además que las instalaciones eléctricas están malas y hay sillas oxidadas o tornillos que no tienen tuercas.

Destacó además que el almacenamiento del combustible no es el adecuado; por lo que podría generarse una emergencia para la que ni siquiera cuentan con un plan establecido.

También manifestó que las atracciones no tienen fichas técnicas de mantenimiento; y que los empleados no poseen el respectivo certificado de idoneidad para operar los juegos.

Hizo claridad en que la Unidad de Gestión del Riesgo ya le había presentado un plan de mejoramiento al propietario de esas atracciones mecánicas; pero que hasta la fecha sigue sin darle cumplimiento, por lo que representan un riesgo para los usuarios.

