Historia: Relato de sobrevivientes de la tragedia del túnel de Los Venados

Caracol Radio dialogó con dos de las 36 personas que resultaron heridas en el accidente que se registró en túnel de Los Venados, en la vía Calarcá – Cajamarca.

Clareth Gómez, conductor de una buseta de la empresa Transportes Granada de Calarcá, contó los detalles de lo que sucedió en la tarde del martes, en el siniestro ocho personas fallecieron.

“Cuando empezamos a bajar los túneles veníamos relativamente despacio porque venían muchos carros, al llegar al túnel de Los Venados la congestión de los vehículos hizo que nos detuviéramos”, dijo Gómez.

El transportador aseguró que se escuchó una fuerte explosión “uno no ve nada, solo polvo, la buseta empezó a deslizarse, el carro gris pasa por el lado mío, el tractocamión lo aplasta, delante mío había un carro negro al que se le desprendió el motor y cayó sobre el mismo vehículo".

En la buseta quedaron atrapados varios pasajeros que fueron trasladados a Cajamarca e Ibagué.

Otra de las personas que se salvó de milagro fue Mario Hugo Buitrago Gallego, este hombre se movilizaba en una motocicleta no se explica cómo sobrevivió a esta tragedia.

“Estábamos entrando al túnel cuando la mula se quedó sin frenos póngale un kilómetro antes, se llevó todo lo que estaba por delante, yo venía en mi moto, no sé cómo me salvé, me alcanzó a rosar, no se como quedé en la mitad de todo, solo tengo una fractura en la mano y en el pie”, sostuvo Buitrago.

Además, manifestó que desde que sucedieron los hechos, su cabeza no deja de pensar en esta situación “quedé debajo de todo, pensé que se iban a explotar los vehículos”.

Por último, denunció que algunas de las personas que llegaron al sitio se robaron las pertenencias de los heridos. “Se me perdió uno de los bolsos y una plata que tenía porque muchos llegaron a ver que se podían llevar”.