Presunta agresión de instructor de manejo a menor de edad en Bogotá

En el Barrio Galán, en la ciudad de Bogotá, en la tarde del pasado 30 de diciembre, se presentó un hecho de intolerancia por parte de un instructor de conducción, quien pertenecía a la Academia Jaguar, ubicada en el Restrepo, y que presuntamente habría agredido a una menor de edad. En el momento del choque el hombre se encontraba dando una clase de manejo a una mujer.

Sandra Patricia Penagos, madre de la menor agredida le contó a Caracol Radio lo sucedido: "Una motocicleta nos colisionó por detrás, cuando me bajo a verificar la motocicleta era de una academia de conducción, le reclamo por el golpe que le dio a mi carro, y él dice que no es nada y que 'de malas', que no iba a responder nada, en ese momento disponen a irse junto con la mujer y mi hija empieza a grabar con su celular, a lo que este hombre responde y agresivamente la agrede intentando quitarle el celular".

En el video tomado por la hija de Patricia, se escucha el momento exacto donde el hombre golpea a su hija, a lo que ella responde asustada, que ya está en camino la Policía.

Por su parte la Academia de conducción 'Jaguar', no se ha pronunciado ante el caso, mientras tanto la Policía sigue en la investigación para esclarecer los hechos.