Descartan explosivos en bus intermunicipal en el Catatumbo

Luego de varias horas de incertidumbre en el municipio de El Tarra, se logró restablecer la movilidad, luego del retiro del bus de la vía, por parte del conductor, el cual fue alertado por una llamada telefónica por parte de desconocidos, quienes le indicaron que ya se podía llevar el automotor.

Jesús David Carvajal jefe operativo de la empresa transportadora, le dijo a Caracol Radio que, “Dieron la orden de que pararan toda la operativa de la empresa, pero pues afortunadamente Ya esta mañana llamaron a eso de las 10:30 de la mañana, le dijeron al conductor que ya podía ir a retirar el carro, que ya ellos lo habían dejado listo y el carro ya lo entregaron y dieron la orden que ya podían empezar a laborar normalmente”.

Lea también: Alarma por aumento de casos de dengue en barrios de Cúcuta

Agrego que, “desafortunadamente nosotros trabajamos en una zona que trabajamos con Dios y sin ley, allá no llegó nadie Simplemente pues ellos mismos dieron la orden que podía retirar el carro, allá no llegó policía, no llegó antiexplosivos, no llegó nadie, ellos mismos dieron la orden de retirar el carro y el conductor fue y lo recogió y de inmediato dieron la orden que podía empezar la operatividad normal de la empresa Entonces por lo tanto ya se ordenó empezar los despachos”.

Añadió que, “gracias a Dios el parte de tranquilidad que no le hicieron nada tampoco, hubo daños materiales por el vehículo está en buen estado y no más, pues que el carro se lo pintaron”.

En el municipio de El Tarra hicieron un llamado para que se garantice la seguridad y se respete la población civil en esta clase de acciones que afectan el desarrollo de las comunidades de la zona.